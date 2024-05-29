Расходы россиян на машины с пробегом вновь превысили 600 млрд рублей

Жители страны потратили на покупку автомобилей с пробегом около 602 млрд руб. Это на 1% ниже рекорда, который был ранее установлен в марте, сообщает ТАСС со ссылкой на банк «Открытие» и агентство «Автостат».
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