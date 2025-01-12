Симуляция от Яндекс. Погоды. Вот из такой полосы на карте Петербург засыпает снегом. К 20 часам он должен прекратиться.
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Симуляция от Яндекс. Погоды. Вот из такой полосы на карте Петербург засыпает снегом. К 20 часам он должен прекратиться.