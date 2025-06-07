БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

74 435 подписчиков

Ложь норманской теории

Ложь норманской теории

Святослав. Воины Севера. Худ. И. Ожиганов Искажение и уничтожение Подлинной истории На Западе уже давно переписали подлинную историю.

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