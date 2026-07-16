Дальность действия камер ГИБДД: как правильно снижать скорость перед фиксирующими комплексами

Камеры ГИБДД фиксируют нарушения задолго до того, как становятся видимы водителям. Это значит, что резкое торможение непосредственно перед камерой не поможет избежать штрафа и может создать опасность на дороге.
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