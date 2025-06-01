Научная передовая: в рамках Курчатовской молодежной школы обсудили направления технологического прорыва

В Доме ученых НИЦ «Курчатовский институт» прошла Курчатовская молодежная научная школа — ежегодное мероприятие, в котором приняли участие молодые ученые, студенты и аспиранты из разных регионов России и Белоруссии.
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