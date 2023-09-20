Лидер Польши Дуда сравнил Украину с утопленником

Владимир Соловьев

Песня из советского м\ф, могла бы стать одним гимном для Украины и Польши: Я - Водяной, я - Водяной Поговорил бы кто со мной А то мои подружки Пиявки, да лягушки (фу какая гадость!) Припев: Эй, жизнь моя жестянка!!! А ну ее в болото! Живу я как поганка А мне летать, А мне летать, А мне летать охота!! Я - Водяной, я - Водяной! Никто не водится со мной Внутри меня - водица Ну что со мной водиться?