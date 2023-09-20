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Лидер Польши Дуда сравнил Украину с утопленником

Лидер Польши Дуда сравнил Украину с утопленником

«Каждый, кто когда-то участвовал в спасении утопленника, знает, что он невероятно опасен, что он может затянуть себя на глубину», – объяснил поляк.

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Комментарии
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Владимир Соловьев
Песня из советского м\ф, могла бы стать одним гимном для Украины и Польши:    Я - Водяной, я - Водяной Поговорил бы кто со мной А то мои подружки Пиявки, да лягушки (фу какая гадость!) Припев: Эй, жизнь моя жестянка!!! А ну ее в болото! Живу я как поганка А мне летать, А мне летать, А мне летать охота!! Я - Водяной, я - Водяной! Никто не водится со мной Внутри меня - водица Ну что со мной водиться?
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17 час.
Stas Guzowskij
Что надо делать при спасении утопающего? Правильно-обезопасить  себя от безумных действий пострадавшего-шадарахнуть по кумпалу, и  безвольного тащить на берег.Но,Польша, только и делает,что подталкивает У в пропасть.
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15 час.
Александр Салтановский
Да к тому же, не одна!
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14 час.

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