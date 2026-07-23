Женские страсти
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Женские страсти

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«Вкалывают роботы, а не человек»: стоит ли жить по указке приложения-планировщика

«Вкалывают роботы, а не человек»: стоит ли жить по указке приложения-планировщика

Вы уже пользуетесь нейросетями и приложениями в смартфоне для составления списка дел и распорядка дня? Тогда мы идем к вам! В этой статье психолог и НЛП-тренер Надежда Владиславова разбирает, что значит отдать алгоритму функцию самодисциплины: освобождает ли это наши силы для главного или незаметно отучает нас слышать самих себя.

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