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Царьград

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Фернандо Мора раскрыл, как упражнения становятся "удобрением" для мозга

Фернандо Мора раскрыл, как упражнения становятся "удобрением" для мозга

Психиатр Фернандо Мора из издания La Razon рассказал о пользе физических упражнений для мозга. Он утверждает, что активность снижает стресс и повышает уровень белка BDNF, улучшая память и предотвращая психические расстройства.

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