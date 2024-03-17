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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Овечкин забил 127-й победный гол в регулярках НХЛ. Рекорд лиги у Ягра (135)

Капитан «Вашингтона» отличился в матче с «Ванкувером» (2:1).  Во втором периоде форвард «Кэпиталс» поразил ворота соперника с пятачка.

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