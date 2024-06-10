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Как провалилась попытка 5-й американской армии с ходу взять Рим

Как провалилась попытка 5-й американской армии с ходу взять Рим

Американские солдаты проходят по дороге мимо римского Колизея после вступления в Рим. 5 июня 1944 г.Позиционные боиВ сентябре 1943 года англо-американские войска высадились в Италии, но с ходу разгромить германские силы не смогли, хотя имели полное превосходство в воздухе и на море.

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