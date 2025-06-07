Это сигнал всем мигрантам: семью таджиков вышвырнут из России за растоптанный их детьми Георгиевский флаг

W

Walery

Это должно происходить буквально автоматически и даже без суда! Штрафовать и удалять из РФ всю эту некультурную мразь и желательно тысячами в день! Как известно Россиян в их республиках нет... а те кто там еще при Союзе работали нацики большинство перебили. Теперь у них еше и совести хватает ехать в РФ... по всему никакой совести у нациков Ср. Азии нет и не было.