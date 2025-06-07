БлокнотРУ В Калужской области не утихает скандал вокруг осквернения символа Великой Победы.
Это сигнал всем мигрантам: семью таджиков вышвырнут из России за растоптанный их детьми Георгиевский флаг
Комментарии
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АК
Александр Каплуненко
Славяне! Запустим в рамках нацпроекта "Экология" программу"Переработка злачно-кишлачных отходов".
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7 час.
лм
людмила мишенкова
Не верю, не выгонят, сплошной треп, когда касается мигрантов
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5 час.
W
Walery
Это должно происходить буквально автоматически и даже без суда! Штрафовать и удалять из РФ всю эту некультурную мразь и желательно тысячами в день! Как известно Россиян в их республиках нет... а те кто там еще при Союзе работали нацики большинство перебили. Теперь у них еше и совести хватает ехать в РФ... по всему никакой совести у нациков Ср. Азии нет и не было.
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5 час.
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