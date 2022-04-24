Помогут ли армейцы «Зениту» взять золото? В воскресенье дерби ЦСКА - «Динамо»

24 апреля в 26-м туре РПЛ красно-синие примут в дерби бело-голубых. 23 апреля 2022 23:03 автор: Сергей Ивановавтор фото: ФК «Динамо» Столичное дерби - всегда большое событие, а когда в нем играют вторая и третья команды чемпионата – это лишь усиливает интригу.