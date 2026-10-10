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Девушка

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Позднее материнство: истории женщин, решивших родить после 50

Позднее материнство: истории женщин, решивших родить после 50

Возраст часто воспринимается как непреодолимый барьер, особенно когда речь заходит о рождении детей. Общество привыкло считать, что материнство имеет четкие временные границы, а всё, что выходит за них, вызывает недоумение или даже осуждение.

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