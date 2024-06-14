Неопределенность в болезни и ПТСР

Сирота Наталья Александровна, доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой клинической психологии, декан факультета клинической психологии Российского Университета Медицины МЗ России [embedded content] Adblock test (Why?) .
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