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Каллас заявила, что в пакет санкций против России включат 1600 компаний и физлиц

Каллас заявила, что в пакет санкций против России включат 1600 компаний и физлиц

В очередной, уже 22-й пакет санкций против России, Евросоюз планируют включить 1600 позиций. Об этом сообщила глава европейской дипломатии Кая Каллас, ее слова привел ТАСС .

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