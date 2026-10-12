Каллас заявила, что в пакет санкций против России включат 1600 компаний и физлиц

В очередной, уже 22-й пакет санкций против России, Евросоюз планируют включить 1600 позиций. Об этом сообщила глава европейской дипломатии Кая Каллас, ее слова привел ТАСС .
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Вот дебилы так дебилы!!!