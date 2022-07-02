Не только кетчуп: 3 вкусных домашних соуса к шашлыку

Привет, друзья! Меня зовут Юля и вы на моем кулинарном канале "Сладкий Персик". Очень рада всех видеть! Сегодня у нас очень актуальная статья – шашлычная! Собрала для вас рецепты соусов к шашлыку, которые можно приготовить в домашних условиях.