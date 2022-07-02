Кухня и дом

109 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Елена Максимова
    какая чушь!!! Если хочется лежать целыми днями и пить пиво -то это твое призвание и суть? Не надо себя заставлять раб...Не заставляй себя
  • Ирина Чещина
    перловку же надо замачивать... Как её потом обжаривать?Перловка По-генер...
  • Ирина Чещина
    интересно. Много чего морожу (грибы, лесные ягоды, зелень, перцы, помидоры...), а от салат ещё нет. Если нынче не съе...Салаты для горячи...

Не только кетчуп: 3 вкусных домашних соуса к шашлыку

Не только кетчуп: 3 вкусных домашних соуса к шашлыку

Привет, друзья! Меня зовут Юля и вы на моем кулинарном канале "Сладкий Персик". Очень рада всех видеть! Сегодня у нас очень актуальная статья – шашлычная! Собрала для вас рецепты соусов к шашлыку, которые можно приготовить в домашних условиях.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх