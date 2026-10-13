Новое исследование меняет представления о стабильности внешней Солнечной системы

В течение десятилетий учёные полагали, что внешняя часть Солнечной системы сохранит устойчивость на сроки, значительно превышающие возраст Вселенной.
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