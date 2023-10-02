Focus: Запад задает Зеленскому вопросы о верховенстве права на Украине

На фоне отсутствия успехов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в рамках ведения спецоперации при условии получения страной военной помощи от НАТО, западные страны с нарастающей частотой обращаются к властям государства с вопросами о демократии и верховенстве права на Украине.
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