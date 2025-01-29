В Татарстане планируют установить свыше тысячи цифровых домофонов в ближайшие годы

В Татарстане в ближайшие годы установят 1,1 тыс. систем экстренного оповещения населения. В основном это цифровые домофоны в многоквартирных домах, которые позволят оперативно предупреждать жителей о ЧС, включая возможные угрозы со стороны БПЛА.