В Татарстане планируют установить свыше тысячи цифровых домофонов в ближайшие годы

В Татарстане в ближайшие годы установят 1,1 тыс. систем экстренного оповещения населения. В основном это цифровые домофоны в многоквартирных домах, которые позволят оперативно предупреждать жителей о ЧС, включая возможные угрозы со стороны БПЛА.
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