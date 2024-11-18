Курганцам предлагают посоревноваться в подготовке к празднованию Нового Года

По традиции конкурс пройдет по нескольким номинациям. Так, в номинации «Новогоднее оформление фасадов зданий, строений, сооружений и прилегающих территорий юридического лица» для участия приглашаются юридические лица.
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