Власти ХМАО раскрыли, сколько потребуется средств на запуск субсидированных рейсов из Ханты-Мансийска в Тюмень

Правительство Ханты-Мансийского автономного округа раскрыло бюджетные расходы, необходимые для организации субсидированных авиарейсов из столицы региона в Тюмень, которые в прошлом году отменила экс-губернатор Наталья Комарова.
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