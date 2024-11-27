День морской пехоты России День морской пехоты России – профессиональный праздник, который у нас в стране ежегодно отмечается 27 ноября.
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День морской пехоты России День морской пехоты России – профессиональный праздник, который у нас в стране ежегодно отмечается 27 ноября.
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