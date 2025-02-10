России хотят навязать даже не «Минск-3», а «Портсмут-2»

Будни мужчин. Все что нам интересно

Представитель Дональда Трампа по Украине Кит Келлог, чьи неоднозначные заявление уже не раз давали повод для серьезных сомнений в искренности желания Вашингтона действительно «разрешить украинский конфликт справедливым миром», подал новый повод для подобных раздумий.