Инсайдер Фонда Гейтса признал, что лекарства, способствующие депопуляции, добавляют в фаст-фуд

По словам инсайдера Фонда Гейтса, который признал, что мРНК-вакцины Билла Гейтса, комары и производство продуктов питания, наводнены препаратами, способствующими депопуляции, с целью незаметно и обманным путем стерилизовать большую часть человечества.
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