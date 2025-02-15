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Царьград

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Буданов* попал под удар в Одессе? Борьба за власть началась - Киев фабрикует дела против своих же

Буданов* попал под удар в Одессе? Борьба за власть началась - Киев фабрикует дела против своих же

На Украине началась борьба за власть, и Киев фабрикует дела против своих же последователей. Кампания по ликвидации Кирилла Буданова* как политической фигуры началась, и, кажется, зашла слишком далеко.

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