Рисунок Фернана Леже выставят на аукционе в Москве

Одним из лоп-лотов предстоящего аукциона в Москве станет рисунок французского художника и скульптора, мастера декоративного искусства Фернана Леже «Этюд к портрету мадам Честер Дэйл», передает пресс-служба Московского аукционного дома, организатора торгов.
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