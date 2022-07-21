Заметное послабление последних месяцев - Президент разрешил держать на дачах птицу и кроликов

Знаковое событие произошло еще 14 июля, когда глава государства подписал порядка 120 новых законов. Большая их часть касалась введения новых запретительных и цензурных норм, увеличения сроков или штрафов по старым статьям УК, вопросов реорганизации.
Знаковое событие произошло еще 14 июля, когда глава государства подписал порядка 120 новых законов. Большая их часть касалась введения новых запретительных и цензурных норм, увеличения сроков или штрафов по старым статьям УК, вопросов реорганизации.
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