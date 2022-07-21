Популярные статьи

Свежие комментарии

  • lusimanchini
    Что за бред вы несёте?! Нет у земляники ни мужских, ни женских кустов! Все сорта, выращиваемые на дачных участках. ОБ...Садовая клубника....
  • Наталья Середа
    Спасибо! Обязательно попробуемДелюсь рецептом и...
  • Елена Максимова
    о чём хотела написать?Второе опрыскиван...

Заметное послабление последних месяцев - Президент разрешил держать на дачах птицу и кроликов

Заметное послабление последних месяцев - Президент разрешил держать на дачах птицу и кроликов

Знаковое событие произошло еще 14 июля, когда глава государства подписал порядка 120 новых законов. Большая их часть касалась введения новых запретительных и цензурных норм, увеличения сроков или штрафов по старым статьям УК, вопросов реорганизации.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх