Агата Муцениеце уехала на съемки, оставив детей с Прилучным

Судебное разбирательство между актерами Агатой Муцениеце и Павлом Прилучным продолжает развиваться. После того, как Прилучный потребовал пересмотреть решение о месте жительства детей, сейчас экс-супруги готовятся к судебному разбирательству, которое состоится 29 августа.
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