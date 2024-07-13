Агата Муцениеце уехала на съемки, оставив детей с Прилучным

Судебное разбирательство между актерами Агатой Муцениеце и Павлом Прилучным продолжает развиваться. После того, как Прилучный потребовал пересмотреть решение о месте жительства детей, сейчас экс-супруги готовятся к судебному разбирательству, которое состоится 29 августа.