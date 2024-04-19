8 головоломок, которые устроят вам испытание. Справитесь?

Многие думают, что головоломки - это только для детей. Но может это просто отговорка, потому что взрослым просто лень прилагать усилия, лишний раз напрягая мозги? И неудивительно, ведь ежедневно мы работаем головой, решая взрослые задачи.
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