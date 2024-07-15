Названы пять помогающих не потолстеть после похудения правил

Сохранение результатов диеты — задача, более трудная, чем сам процесс похудения, достичь этой цели поможет только полное изменение образа жизни, считает эндокринолог, диетолог «СМ-Клиника», кандидат медицинских наук Оксана Михалева.
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