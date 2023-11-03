ИЗВЕСТИЯ iz
MainНовостиПолитикаАрмияСпортОбществоНаукаСтрана
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ИЗВЕСТИЯ iz

6 780 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Алексей
    В 7 минутах 420 секунд.Делим 1145 на 420,получаем 2,7 звонка за одну секунду.Это невозможно.За одну секунду почти 3 з...Самый настойчивый...
  • Андрей Михайлов
    вот зачем впаривать то? певец посредственный, патриотизм искусственный, и слова завтра не вспомнишь. это же ЛОЖЬ. про...SHAMAN и звезды э...
  • Лидия Санникова
    Это не страна. Разбазаренные в Союзе российские территории.Песков назвал Укр...

Верзилова заочно приговорили к 8,5 года тюрьмы по делу о фейках

Верзилова заочно приговорили к 8,5 года тюрьмы по делу о фейках

Издатель интернет-СМИ «Медиазона» (настоящий материал касается деятельности иностранного агента «Медиазона») и участник группы Pussy Riot Петр Верзилов (настоящий материал касается деятельности иностранного агента Петра Верзилова) был заочно приговорен судом по делу о распространении ложной информации о ВС РФ к 8,5 года тюрьмы.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх