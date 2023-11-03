Верзилова заочно приговорили к 8,5 года тюрьмы по делу о фейках

Издатель интернет-СМИ «Медиазона» (настоящий материал касается деятельности иностранного агента «Медиазона») и участник группы Pussy Riot Петр Верзилов (настоящий материал касается деятельности иностранного агента Петра Верзилова) был заочно приговорен судом по делу о распространении ложной информации о ВС РФ к 8,5 года тюрьмы.