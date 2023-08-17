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«Сити» взял Суперкубок УЕФА, условный бан Дзюбы, трансфер Захаряна в «Сосьедад» на паузе, контракт КХЛ и «Яндекс Плюс», Хави и Рафинья получили по 2 матча, «кресты» Тимбера и другие новости

1. «Ман Сити» впервые выиграл Суперкубок Европы, победив «Севилью» по пенальти – 5:4. Неманя Гудель пятым ударом попал в перекладину.

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Комментарии
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Лена Мисько
Хосеп Гвардиола продолжает собирать трофеи. Главный тренер «Манчестер Сити» стал первым специалистом, выигравшим Суперкубок УЕФА за три разные команды. В среду «Манчестер Сити» обыграл «Севилью» в серии пенальти (5:4, основное время — 1:1). Ранее Гвардиола побеждал в Суперкубке Европы с «Барселоной» в 2009‑м и 2011‑м и с «Баварией» в 2013‑м. Также он повторил рекорд Карло Анчелотти, взявшего трофей четыре раза – с «Миланом» в 2003‑м и 2007‑м и с «Реалом» в 2014‑м и 2022‑м.
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12 час.
Лена Мисько
Карасев в поле и Мешков на вар. Трагедия. Ставим на пенальти.
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7 час.
Максим Комаров
Это заготовка, или судей назначили? Понятно, что тебе хотелось бы Славу Безбородова в поле, Вову Москалева на ВАР, а покойного Будогосского - главой ДСИ. По некоторым причинам, такой состав невозможен. Альтернативы у Карасева, по сути, нет. Мешков очень сильный ВАР.
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6 час.

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