«Сити» взял Суперкубок УЕФА, условный бан Дзюбы, трансфер Захаряна в «Сосьедад» на паузе, контракт КХЛ и «Яндекс Плюс», Хави и Рафинья получили по 2 матча, «кресты» Тимбера и другие новости

Лена Мисько

Хосеп Гвардиола продолжает собирать трофеи. Главный тренер «Манчестер Сити» стал первым специалистом, выигравшим Суперкубок УЕФА за три разные команды. В среду «Манчестер Сити» обыграл «Севилью» в серии пенальти (5:4, основное время — 1:1). Ранее Гвардиола побеждал в Суперкубке Европы с «Барселоной» в 2009‑м и 2011‑м и с «Баварией» в 2013‑м. Также он повторил рекорд Карло Анчелотти, взявшего трофей четыре раза – с «Миланом» в 2003‑м и 2007‑м и с «Реалом» в 2014‑м и 2022‑м.