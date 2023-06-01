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«Не хотят видеть реальность»: посол России в США Антонов раскритиковал Вашингтон за помощь Киеву

«Не хотят видеть реальность»: посол России в США Антонов раскритиковал Вашингтон за помощь Киеву

США зомбированы стремлением нанести стратегическое поражение России и продолжают финансировать Киев, игнорируя провокационные действия Украины, сложную экономическую обстановку и внутренние проблемы государства, требующие внимания Вашингтона.

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