Дональд Трамп заявил о принадлежности Луны США

Президент США Дональд Трамп в сентябре 2026 года заявил, что Луна принадлежит Соединённым Штатам. Об этом он сообщил в социальной сети Truth Social, опубликовав изображение Луны с надписью «The Moon is ours» и американским флагом.
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