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Социолог Малахова: культура отмены не исчезнет, пока мы настроены на потребление

Социолог Малахова: культура отмены не исчезнет, пока мы настроены на потребление

В эпоху соцсетей в России, кажется, приживается культура отмены. Одни бренды не выдерживают внезапного и порой заслуженного хейта и сворачивают деятельность, другие — иногда безуспешно — пытаются оправдаться.

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