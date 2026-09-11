Израиль готовится к природной суперкатастрофе

Министерство здравоохранения провело оперативные учения по подготовке системы здравоохранения к явлению «Супер-Эль-Ниньо» и сценариям экстремальных погодных условий в рамках подготовки к последствиям … .
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