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Решение будет принято после того, как Роскосмос «доложит свою позицию политическому руководству страны». Дмитрий Рогозин о судьбе МКС

Решение будет принято после того, как Роскосмос «доложит свою позицию политическому руководству страны». Дмитрий Рогозин о судьбе МКС

Решение по сотрудничеству с зарубежными партнерами в рамках проекта Международной космической станции не будет самостоятельным, об этом заявил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин.

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