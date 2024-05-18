В Telegram-канале «Архангел Спецназа Z» были опубликованы кадры с пленным бойцом армии киевского режима, который находился в состоянии прострации после того, как потерял сознание во время боя на Харьковском направлении.
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