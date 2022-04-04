«Краснодар» обратится в ЭСК РФС из-за пенальти в матче с «Динамо»

«Краснодар» намерен обратиться в ЭСК РФС по итогам матча РПЛ с «Динамо» (0:1). «Быки» планируют подать жалобу на решение судьи Алексея Сухого назначить пенальти в их ворота за фол против форварда московского клуба Федора Смолова, сообщает «Матч ТВ».