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Саутгейт о 0:0 с Италией: «У нас было 2-3 очень хороших момента, которые нужно было реализовывать. Во втором тайме мы играли гораздо лучше»

Гарет Саутгейт подвел итоги матча с Италией в Лиге наций.  Сборная Англии сыграла вничью с итальянцами в третьем туре групповой стадии (0:0).

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