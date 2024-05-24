#Сводка на утро 24 мая 2024 г. ▪К ночи Крым вновь подвергся комбинированной атаке. Противник применил до 16 ракет, в т.
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#Сводка на утро 24 мая 2024 г. ▪К ночи Крым вновь подвергся комбинированной атаке. Противник применил до 16 ракет, в т.
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