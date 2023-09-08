В России начались выборы в регионах

Голосование на выборах разных уровней начинается в более чем 80 регионах России, их жителям предстоит в том числе избрать глав субъектов Федерации, депутатов заксобраний, муниципальные представительные органы и выбрать четырех депутатов Госдумы.
Голосование на выборах разных уровней начинается в более чем 80 регионах России, их жителям предстоит в том числе избрать глав субъектов Федерации, депутатов заксобраний, муниципальные представительные органы и выбрать четырех депутатов Госдумы.
Свежие комментарии