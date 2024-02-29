Фиброволокно для стяжки пола — назначение, преимущества, расход

Применение в строительных работах цементных растворов всегда связано с рядом проблем. В начальном периоде возникают пластические усадки и оседание, затем происходит уменьшение устойчивости к замерзанию или оттаиванию, повышается вероятность быстрого истирания, проникновения влаги, химических веществ, появлению трещин.
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