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Орловский театр кукол закрывает 80-ый театральный сезон

Орловский театр кукол закрывает 80-ый театральный сезон

25 июня 2023 года Орловский театр кукол закрывает 80-ый театральный сезон. Праздничная программа начнётся в 10:30 с выступления эстрадно-джазового ансамбля учащихся детской школы искусств им.

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