25 июня 2023 года Орловский театр кукол закрывает 80-ый театральный сезон. Праздничная программа начнётся в 10:30 с выступления эстрадно-джазового ансамбля учащихся детской школы искусств им.
Популярные статьи
- В Орловской области простились с погибшим в СВО старшим лейтенантом Павлом Школиным
- «Поступали вопросы по отсутствию выплат за участие в СВО»: орловский филиал госфонда «Защитники Отечества» подвёл итоги работы
- Губернатор Орловской области просит силовиков разобраться с недобросовестными получателями соцконтрактов
Свежие комментарии