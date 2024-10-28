Возбуждено уголовное дело в отношении генерал-майора Оглоблина из-за коррупции в военной сфере

В ходе продолжающегося расследования дела о взяточничестве на Пермском телефонном заводе "Телта" Следственный комитет России возбудил еще одно уголовное дело в отношении высокопоставленного военного, генерал-майора Александра Оглоблина, занимавшего должность начальника 1-го управления Главного управления связи Вооруженных сил Российской Федерации.
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