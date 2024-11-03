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НБА. «Бруклин» примет «Детройт», «Даллас» встретится с «Орландо»

В ранней игре встретятся «Бруклин» и «Детройт». «Даллас» примет «Орландо». НБА Регулярный чемпионат Бруклин – Детройт Дата проведения 3 ноября, 23.

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