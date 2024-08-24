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Будет вкусно

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На 5 с плюсом и никакой соус не сравнится с этим перцем

На 5 с плюсом и никакой соус не сравнится с этим перцем

В прошлом году впервые попробовала приготовить этот перец к мясу. Через месяц уже жалела, что мало сделала - вкусный не то слово! Никакой соус, кетчуп, горчица не сравнится с этим перцем к мясу! У нас по острым блюдам - соусам, аджикам и т.

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