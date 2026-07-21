НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

192 подписчика

Эйнар Хедегарт: «Я абсолютно не жалею об уходе из лыжных гонок. Биатлон гораздо забавнее, а мой потенциал здесь намного выше»

Норвежец Эйнар Хедегарт заявил, что не жалеет о переходе из лыжных гонок в биатлон. 24-летний Хедегарт является олимпийским чемпионом Милана-2026 в лыжной эстафете и командном спринте.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии