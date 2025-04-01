Роднина пословицей прокомментировала смену гражданства теннисисткой Касаткиной

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Государственной думы России Ирина Роднина русской народной пословицей прокомментировала смену спортивного гражданства российской теннисисткой Дарьей Касаткиной на австралийское.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии