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Роднина пословицей прокомментировала смену гражданства теннисисткой Касаткиной

Роднина пословицей прокомментировала смену гражданства теннисисткой Касаткиной

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Государственной думы России Ирина Роднина русской народной пословицей прокомментировала смену спортивного гражданства российской теннисисткой Дарьей Касаткиной на австралийское.

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