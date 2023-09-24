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Карлос Сайнс: «Вероятно, мне не хватило пары кругов, чтобы достать Хэмилтона»

Пилот «Феррари» подвел итоги гонки, отметив, что в целом удовлетворен своим выступлением. По словам Карлоса, у него были шансы обогнать Хэмилтона, если бы гонка продлилась еще несколько кругов.

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